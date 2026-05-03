Legendarni trener Mančester junajteda, ser Aleks Ferguson, hitno je prevezen u bolnicu nakon što mu je pozlilo na stadionu Old Traford, gde je danas trebalo da prati veliki derbi Premijer lige protiv Liverpula.

Kako prenosi "Daily mail", 84-godišnji Ferguson je zbrinut iz predostrožnosti i trenutno je pod lekarskim nadzorom, a u klubu vlada optimizam da će se uskoro oporaviti i vratiti kući. On je na stadion stigao uoči početka utakmice, ali je u bolnicu prevezen više od sat vremena pre prvog zvižduka.

Najtrofejniji trener u istoriji Mančester junajteda redovan je gost na utakmicama svog bivšeg kluba, kako na domaćem terenu, tako i na gostovanjima, a njegovo prisustvo na velikim mečevima gotovo je neizostavno.

Ferguson je već imao ozbiljnih zdravstvenih problema u prošlosti, kada je 2018. godine doživeo moždano krvarenje, posle čega je uspešno operisan i oporavio se. Nema naznaka da je trenutni incident povezan sa tim događajem, ali su lekari tada njegov oporavak opisivali kao pravo čudo.

- Tog dana dogodilo se pet moždanih krvarenja. Troje ljudi je preminulo, dvoje je preživelo. Znate da ste srećni - rekao je Ferguson u dokumentarnom filmu iz 2021. godine, prisećajući se borbe za život.

Pored zdravstvenih izazova, legendarni Škot je u poslednjih nekoliko godina prošao i kroz težak period na privatnom planu. Njegova supruga Keti, sa kojom je bio u braku 57 godina, preminula je 2023. godine u 84. godini.

Iako se 2013. povukao sa mesta menadžera, Ferguson je ostao blisko povezan sa klubom. Međutim, tokom 2024. godine ostao je bez plaćene ambasadorske uloge, nakon što je manjinski vlasnik Džim Retklif sproveo opsežne mere štednje, uključujući i smanjenje broja zaposlenih.

- Razgovarao sam sa Aleksom nasamo i objasnio mu da klub troši više nego što zarađuje i da ne možemo da priuštimo da mu isplaćujemo dva miliona funti godišnje. Razumeo je situaciju i posle nekoliko dana doneo odluku da se povuče - izjavio je tada Retklif.

Uprkos svemu, Ferguson je i dalje redovno prisutan na Old Trafordu, gde ga navijači dočekuju sa velikim poštovanjem, a njegov uticaj na klub i dalje je nemerljiv.