Nekadašnji fudbaler Zete i Dečića, Mladen Mađo Kaluđerović poginuo je sinoć u 44. godini u Plavaničkom kanalu na Skadarskom jezeru, prenose crnogorske Vijesti.

Navodi se da je do nesreće došlo kada je došlo do prevrtanja plovila. Nije poznato šta se nakon toga desilo sa bivšim fudbalerom.

Zećani su se putem društvenih mreža opraštali od svog sugrađanina i prijatelja.

- Vedar duh, poštenje i čast su epiteti koji su se vezivali za Mađa, a to je bilo poznato svima koji su ga znali - piše portal Zeta.

Fudbalski klub Zeta takođe se oglasio zbog ovog nemilog događaja.

- Kao fudbaler FK Zeta branio je njene boje spartanski, požrtvovano i sa puno ljubavi. Bio je uvek među omiljenim ljudima u svakom društvu. Svoj, nažalost, kratak život okončao je tragično i iza sebe ostavio porodicu, među njom i dva ponosna sina Mihajla i Pavla. Počivaj u miru Mađo, Zeta te neće zaboraviti - napisali su iz FK Zeta.

Takođe, oglasio se i klub Dečić iz Tuzi.

- Kao igrač FK Dečića nosio je plavo-beli dres sa ponosom, srcem i poštovanjem, kao da je rođeni Tuzanin i dete kluba. Takvi ljudi nikada ne umiru - ostaju u srcima svih koji su ih voleli i poštovali. Večna ti slava i hvala za sve, legendo Dečića i Zete. Neka ti je laka crnogorska zemlja - dodali su iz FK Dečić.