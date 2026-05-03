Nekadašnji trener Crvene zvezde Barak Bahar suspendovan je zbog velikog broja žutih kartona u šampionatu Izraela.

Šef stručnog štaba Makabija iz Haife dobio je žuti karton na utakmici protiv imenjaka iz Petah Tikve, što je bila peta javna opomena za Bahara zaredom, što je automatski značilo da će propustiti naredni meč.

Tako će duel protiv Hapoel Ber Ševe sa klupe voditi njegov pomoćnik Gaj Cafati, dok će se posle te utakmice Bahar vratiti na svoju poiziciju.

Na tabeli šampionata Izraela ekipa Makabija iz Haife, ima deset bodova manje od prvog tima koji se nalazi u zoni koja donosi plasman u Evropu.