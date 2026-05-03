Nair Tiknizjan je gotovo svakodnevno tema u ruskim medijima.

Često se od dolaska u Crvenu zvezdu spekulisalo o interesovanjima klubova iz Rusije i ostatka Evrope da predstojećeg leta angažuju iskusnog beka, a takvim pričama se kraj ne nazire.

Agent jermenskog reprezentativca, koji je gotovo celu karijeru proveo u Rusiji, oglasio se i objasnio trenutnu situaciju u razgovoru za “RB Sport”.

-Iz ruske Premijer lige interesovanje za Naira i dalje postoji. Što se tiče njegove budućnosti - videćemo, treba razgovarati sa samim Nairom, razmisliti - poručio je Aleksandar Kljujev, pa zatim dodao:

-Klubove neću da imenujem, bez komentara. Interesovanje iz Evrope takođe postoji.