Filadelfiju je do pobede predvodio Džoel Embid sa 34 poena, 12 skokova i šest asistencija, dok je Tajris Meksi dodao 30 poena, 11 skokova i sedam asistencija.

Kao sedmi nosilac, Filadelfija će u drugoj rundi gostovati kod ekipe Njujork Niksa, a prvi meč na programu je u ponedeljak.

Embid, koji se u seriju uključio tek od četvrte utakmice nakon operacije slepog creva, ispisao je istoriju kao prvi igrač koji je u jednoj plej-of seriji postigao 100 poena, iako je propustio prva tri meča.

U redovima Bostona najefikasniji je bio Džejlen Braun sa 33 poena i devet skokova, dok je Derik Vajt dodao 26 poena.

Boston je nastupio bez Džejsona Tejtuma, koji je neposredno pred početak meča otpao zbog problema sa kolenom.

Filadelfija je kontrolisala tok utakmice tokom gotovo čitavog susreta i nije bila u vođstvu samo 31 sekund. Prednost od pet poena na poluvremenu povećana je na maksimalnih 18 u trećoj četvrtini.

Seltiksi su u poslednjoj deonici prišli na poen zaostatka (92:91), ali su gosti u završnici bili sigurniji. Pri rezultatu 101:98, Meksi je pogodio važno polaganje, a zatim i slobodna bacanja za nedostižnu prednost.