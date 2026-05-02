- Jedan od ključnih ciljeva osnivanja Košarkaškog kluba “tri na tri”Radnički“ je uspostavljanje saradnje sa klubovima koji rade sa mlađim kategorijama. Formiranjem kluba započinjemo proces stvaranja stabilne baze igrača kroz saradnju sa klubovima koji imaju mlađe selekcije. Ideja je da se uspostavi sistem u kojem bi mladi igrači uzrasta 15 i 16 godina imali priliku da talenat i potencijal pretoče u kvalitet kroz rad u “tri na tri” sistemu. U narednim danima očekujemo i pojačanja – kaže Darko Brajković, trener u novoformiranom klubu.

Takođe, očekuje se i definisanje lokacije za “tri na tri” teren na otvorenom, koji bi mogao da bude na igralištu Prirodno-matematičkog fakulteta.