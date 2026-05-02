Noris je ostvario rezultat od 1:27,869 minuta.



Sa druge pozicije startovaće vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa, koji je imao zaostatak za Norisom od 0,222 sekunde.



Vozač Meklarena Oskar Pjastri krenuće kao treći pošto je imao 0,239 sekundi zaostatka za timskim kolegom.



Vozač Ferarija Šarl Lekler, koji je bio najbrži ranije na treningu, zauzeo je četvrto mesto, ispred Maksa Verstapena iz Red Bula i Džordža Rasela iz Mercedesa.



Sedmostruki svetski prvak Luis Hamilton iz Ferarija startovaće kao sedmi, Franko Kolapinta iz Alpina kao osmi, deveti je bio Isak Hadžar iz Red Bula, a 10. vozač Alpina Pjer Gasli.



Sprint trka na programu je u subotu od 18 časova.



Kvalifikacije za trku Formule 1 na programu su u subotu od 22 časa, a trka za Veliku nagradu Majamija vozi se u nedelju od 22 časa.