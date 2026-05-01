Beograd je bio domaćin impresivnog "bare knuckle" događaja u "Ložionici", organizovanog u saradnji "Prime Fighting League" i "Balkan Boxinga". Vrhunac večeri, glavna borba, u potpunosti je opravdala očekivanja publike.

Srpski borac Stefan Dobrijević suočio se sa crnogorskim takmičarem Alfredom Kocijem. Nakon pet iscrpljujućih i brutalnih rundi, Dobrijević je odneo pobedu jednoglasnom odlukom sudija. Meč je obilovao krvlju i snažnim udarcima, a na kraju je domaći borac izašao kao pobednik.

Već u prvoj rundi, Dobrijević je snažnim udarcem otvorio ozbiljnu posekotinu na licu protivnika, što je izazvalo obilno krvarenje. Uprkos povredi, Koci je nastavio borbu i čak uspeo da uzvrati u trećoj rundi sa nekoliko dobrih kombinacija. Ipak, Dobrijević je zadržao kontrolu i na kraju zasluženo slavio jednoglasnom odlukom sudija.