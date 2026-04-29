Srpski vaterpolista Dušan Mandić oporavio se od povrede i vraća se u bazen, potvrdio je njegov klub Ferencvaroš.

Mandić je u martu doživeo rupturu mišića. Zbog dugog oporavka propustio je i kvalifikacioni turnir Svetskog kupa sa Srbijom.

Ferencvaroš je ove srede objavio snimak na društvenim mrežama, kojim je potvrdio da se iskusni vaterpolista vratio u bazen.

- Posle 49 dana, Manda se vratio! - objavio je Ferencvaroš.

Vaterpolisti Ferencvaroša u sredu uveče na svom bazenu dočekuju ekipu OSC u okviru poslednjeg kola središnje faze šampionata Mađarske.

Ovaj duel neće uticati na tabelu - s obzirom na to da je Ferencvaroš već zacementirao prvo mesto.