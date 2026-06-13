Rukometaši Fihse Berlina plasirali su se u finale Fajnal-fora Lige šampiona, pošto su danas u polufinalu u Kelnu pobedili branioca titule Magdeburg rezultatom 40:35 (19:17).

Golman reprezentacije Srbije Dejan Milosavljev zabeležio je šest odbrana za Berlin, a završnici meča je postigao gol, dok se kapiten "orlova" Mijajlo Marsenić dva puta upisao u listu strelaca.

Najefikasniji u ekipi Berlina bio je Matijas Gidsel sa devet golova, dok je Tim Frejhofer postigao osam.

U redovima Magdeburga istakao se Omar Igi Magnuson sa devet pogodaka, dok je Albin Lagergren dao šest.

U drugom polufinalu LŠ od 18 sati sastaće se Barselona i Olborg.

Finale će se igrati sutra od 18 časova, dok je meč za treće mesto biti tri sata ranije.