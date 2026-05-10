Golman rukometne reprezentacije Srbije Dejan Milosavljev izjavio je da je Mađarska ozbiljna selekcija sa dosta kvalitetnih igrača i dodao da će njegova ekipa dati sve od sebe da ostvari dobar rezultat pred revanš meč baraža za Svetsko prvenstvo 2027.
Rukometaši Srbije će 14. maja u Nišu dočekati Mađarsku u prvoj utakmici baraža za Svetsko prvenstvo, a revanš meč je tri dana kasnije u Vespremu.
-Očekujem baš tešku utakmicu protiv jako dobre reprezentacije. Igramo kod kuće u Nišu i sigurno je da ćemo dati sve od sebe da napravimo dobar rezultat pred revanš. Protiv ovakvih ekipa sitnice odlučuju. Mađarska je baš ozbiljna reprezentacija, imaju puno kvalitetnih igrača i sigurno će biti teško. Najveća pretnja su tranzicija i individualni kvalitet - rekao je Milosavljev, a prenosi sajt RSS.
On je pozvao navijače da ispune dvoranu "Čair" i pomognu reprezentaciji u jednom od najvažnijih mečeva ove godine.
-Mislim da nam najviše treba energija, borba i da budemo zajedno svih 60 minuta. Naši glavni aduti su srce, borba i naša publika. Kad igramo svi zajedno, možemo protiv svakoga. Pozvao bih publiku da dođe u što većem broju da nas podrži, jer nam to stvarno puno znači. Kad je Niš pun, nama je mnogo lakše da igramo - izjavio je Milosavljev.
Srbija ide u napad na Svetsko prvenstvo: "Mađarska je ozbiljna reprezentacija, naši aduti su srce, borba i publika"
Srbiju čeka važan meč u borbi za Svetsko prvenstvo
