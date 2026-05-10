Po završetku utakmice Crvene zvezde i Novog Pazara, na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem se vidi vatra unutar autobusa u kojem su bili navijači gostujućeg tima. Reč je o grupama Ekstremi i Torcida.

Portal Indeks je objavio snimak vatre u autobusu, a na prvu ruku nije bilo jasno da li je bilo povređenih lica.

Zbog cele situacije, oglasili su se preko Fejsbuka članovi navijačke grupe Ekstremi.

Oni ističu da se autobus nije zapalio, nego da je došlo do paljenja baklji u samom autobusu, a da nije bilo povređenih lica.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

- Povodom snimka koji je procurio u javnost, gde je navedeno da se zapalio autobus, dužnost nam je da iznesemo istinu i demantujemo te navode. Prilikom velike i istorijske pobede, došlo je do velikog slavlja, kako na stadionu, tako i van njega u autobusu, gde je nesretnim slučajem ispala baklja i zapalila se.

Ponavljamo da se autobus nije zapalio, već baklja i da ona nije napravila nikakvu materijalnu štetu. Najveći problem je bio dim koji je usledio nakon toga i hvala Bogu, svi su dobro i zdravi smo se vratili u naš grad - stoji u saopštenju grupe Ekstremi.