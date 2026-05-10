Kako se navodi, ugovor je potpisan na jednu godinu, uz opciju da se saradnja nastavi još jednu sezonu.

-Ovde mi sve odgovara. Moja porodica uživa u Kaunasu, odlično smo se snašli. Sjajan grad za život sa porodicom, želeli smo da ostanemo. Sa košarkaške strane, imali smo solidnu sezonu.

Osećaj kontinuiteta i ambicija u ovom klubu motivišu vas da budete deo takve organizacije - rekao je Lo.

Nemački košarkaš je od prošlog leta član Žalgirisa, a ove sezone u Evroligi prosečno je beležio sedam poena, 2,4 asistencije i 1,9 skokova.

Žalgiris je sezonu u Evroligi završio u četvrtfinalu eliminacijom od Fenerbahčea.