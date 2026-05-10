Košarka
Pao važan potpis: Lo produžio ugovor sa Žalgirisom
Nemački košarkaš Maolo Lo produžio je ugovor sa Žalgirisom, saopštio je danas litvanski klub
Kako se navodi, ugovor je potpisan na jednu godinu, uz opciju da se saradnja nastavi još jednu sezonu.
-Ovde mi sve odgovara. Moja porodica uživa u Kaunasu, odlično smo se snašli. Sjajan grad za život sa porodicom, želeli smo da ostanemo. Sa košarkaške strane, imali smo solidnu sezonu.
Osećaj kontinuiteta i ambicija u ovom klubu motivišu vas da budete deo takve organizacije - rekao je Lo.
Nemački košarkaš je od prošlog leta član Žalgirisa, a ove sezone u Evroligi prosečno je beležio sedam poena, 2,4 asistencije i 1,9 skokova.
Žalgiris je sezonu u Evroligi završio u četvrtfinalu eliminacijom od Fenerbahčea.
