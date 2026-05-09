Partizan i Crvena zvezda su nedavno prisustvovali sastanku Evrolige, gde se govorilo o budućnosti ovog takmičenja. Srpski klubovi žele stalnu licencu, a za sezonu 2027/28 je planiran prelazak na franšizni sistem, što znači da bi se izjednačio status klubova akcionara i onih koji to nisu.

Detalje sastanka izneo je izvršni direktor Valensije Enrik Karbonel i otkrio sa kojim problemima se suočavaju čelnici Evrolige. Iako je stigla potvrda da proširenja lige neće biti naredne sezone, postoji šansa da broj timova bude smanjen.

- Prisustvovali su klubovi koji trenutno igraju u Evroligi, a koji nisu akcionari, osim Pariza, koji nije bio prisutan. Takođe je bio prisutan Hapoel Jerusalim, jer žele da se priključe i već godinama rade na ozbiljnom projektu. Sastanak je vodio Čus Bueno, aktuelni izvršni direktor Evrolige, zajedno sa svojim timom. U suštini, predstavili su strateške planove Evrolige za budućnost - rekao je Kabonel za Las Provincias.

Još uvek nije poznato kako će izgledati sastav Evrolige naredne sezone.

- Ono što je Upravni odbor odobrio za sledeću sezonu jeste Evroliga sa 20 timova. Međutim, rečeno nam je da postoje sumnje da li će Burg, koji je osvojio Evrokup, zaista igrati, a situacija Monaka je takođe nejasna. Takođe je dogovoreno da, ako liga na kraju ima manje timova, jednostavno će imati manji broj, ali će zadržati format svako sa svakim.

Posebna tema je bio potencijalni franšizni model koji bi trebalo da bude uveden od sezone 2027/28.

- Ono što je objašnjeno na ovom sastanku, kao i na različitim sastancima koje smo imali sa Buenom otkako je postao izvršni direktor, jeste da Evroliga radi na franšiznom modelu koji bi praktično izjednačio akcionarske i ne-akcionarske klubove. Drugim rečima, klubovi akcionari bi takođe postali franšizni vlasnici u takmičenju, a svi novi timovi koji bi ušli kao franšize imali bi ista prava i obaveze. Mi u Valensiji smo otvoreni za predlog da uđemo u Evroligu kao franšiza. U pregovorima smo i sve analiziramo, jer bi to naravno zahtevalo investiciju, i tu se trenutno nalazimo - rekao je čelnik španskog kluba.

Klubovi će pregovarati samostalno sa Evroligom i pod različitim uslovima će potpisati nove ugovore.