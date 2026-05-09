Legendarni jugoslovenski golman Tomislav Ivković, prisetio se prelaznog roka koji mu je obeležio život. Rođeni Zagrepčanin je 1983. godine napustio Dinamo i prešao u Crvenu zvezdu, za koju je branio dve sezone i kasnije gradio karijeru u inostranstvu.

Ivković je bio reprezentativac Jugoslavije, a najviše se pamti po odbranjenom penalu Dijegu Armandu Maradoni. Njegov prelazak na "Marakanu" je podigao veliku buru, a on je objasnio da je u redove crveno-belih stigao zbog loših odnosa sa čuvenim trenerom Ćirom Blaževižem, sa kojim je sarađivao u Dinamu.

- Najteži trenutak u mom životu bio je dan kad sam morao da napustim Maksimir. Drugi najteži bila je spoznaja da sam potpisao za Zvezdu, a Ćiro Blažević je možda tri nedelje kasnije odlučio da ode iz Dinama. Da je to uradio malo ranije, odmah bih se vratio. Ja sam zagrebačko dete, svi smo kod kuće plakali kad sam odlazio u Beograd - iskreno je bio Ivković u razgovoru za "Sportske novosti".

Nastavio je u istom ritmu.

- Naravno da je mogao da mi ukaže bar jedan minut, čak mi je to i obećao, ali je pogazio svoju reč, prevario me je. Ćirinu karijeru neizmerno poštujem, ali odnosi između nas dvojice nisu bili nimalo normalni. On je na meni gradio disciplinu, a ja na njemu karakter. Bilo mi je jasno da moram da sedim na klupi jer je Vlak imao sezonu karijere, ali nakon što nije hteo da me uvede u igru, među nama je bilo svršeno.

Razlika u međuljudskim odnosima između Dinama i Crvene zvezde bila je očigledna...

- U Dinamu smo imali kafić u sklopu kluba, sedeli smo sa zaposlenima, pozdravljali se. U Zvezdi je bilo drugačije. Jednom sam ušao u hodnik uprave i sreo Dragana Džajića. Pozvao me je u kancelariju i rekao: "U upravu kluba dolaziš samo ako te zovemo ja ili predsednik. Tvoje mesto je u svlačionici i na terenu, a naše je u kancelarijama." U dve rečenice mi je rekao sve što je trebalo da znam - izjavio je Ivković.