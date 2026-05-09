Nedavno se pojavila informacija da je Korintijans ozbiljno zagrizao za golmana Crvene zvezde Mateusa, a sada su se pojavili novi detalji.

Kako prenosi novinar Tijago Rodriges, došlo je do napretka u pregovorima, pošto je navodno 34-godišnji čuvar mreže načelno pristao da se vrati u domovinu. Direktor Korintijansa Marselo Paz lično vodi ovaj posao i, prema informacijama tamošnjih medija, sve ide u pozitivnom smeru.

Brazilci već mesecima sele Mateusa iz Zvezde, ali se na "Marakani" ne obaziru na to. Generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić je nedavno izjavio da će iskusni golman sigurno ostati u klubu do kraja ugovora (leto 2027. godine).

- Lepo mu je u Beogradu. Ovde je sa porodicom, ženom i četvoro dece. Idu u školu ovde. Ne može da ide bilo gde. Mislim da će Mateus duži period ostati. Golmani mogu da brane do 40. godine. Ostaće do kraja ugovora sigurno - rekao je Terzić za Kurir.

Iako je Korintijans uporan da dovede Mateusa, teško je očekivati da će Zvezda pustiti jednog od svojih najboljih igrača pre isteka ugovora.