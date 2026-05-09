Aleksandar Zverev je jedan od najboljih tenisera sveta, ali još uvek nije osvojio grend slem titulu.

Nemac je igrao tri finala na najvećim turnirima i sva tri puta je poražen, pa se postavlja pitanje hoće li ikada uspeti da ostvari taj uspeh. 

Sada je Zverev dospeo u centar pažnje izjavom koja je šokirala svet tenisa. 

- U teniskom vrhu danas postoje dve velike rupe. Prva je između Janika Sinera i svih ostalih. Druga je između Karlosa Alkarasa, mene i možda Novaka Đokovića i svih ostalih - izjavio je treći reket sveta na konferenciji za medije u Rimu.

Dakle, Zverev sebe stavlja u istu rečenicu sa Karlosom Alkarazom, čovekom koji je već osvojio sedam grend slem titula i zajedno sa Janikom Sinerom dominira svetskim tenisom u poslednje dve i po godine. Za Đokovića mu se možda i ne može toliko zameriti, jer srpski teniser gotovo da ne igra, a i kada igra, to je daleko od njegovih najboljih dana, što se videlo baš u Rimu pošto je u drugom kolu izgubio od Dina Prižmića.

- Saša nikako ne može da bude u istoj grupi sa Janikom, Karlosom ili Novakom iz prostog razloga, zbog onoga što mu nedostaje. A to je gren slem titula - kritikovala je Nemca Koko Vandevej, nekada deveta teniserka sveta.

Nastavila je u istom ritmu.

- Tačno je da je bio blizu, igrao je finala, bio drugi na svetu, ali ono što je ogromna razlika između njega i pomenutih tenisera je odgovor na pitanje. Da li si osvojio grend slem?

Jeste Zverev na poslednjim turnirima bio odličan, ali ne treba ni zaboraviti da je Alkaraz odsutan zbog povrede, a Đoković pre Rima nije igrao dva meseca.

- Mislim da nije fer od Zvereva da u istu kategoriju sa svojim rezultatima stavlja dostignuća Sinera, Alkarasa i Đokovića. Oni su potpuno druga kategorija u odnosu na njega - dodaje Vandevej.

Kao opravdanje za ovakve reči Nemca, Amerikanka navodi:

- S jedne strane vi morate da verujete da ste bolji nego što jeste. Da nije tako, izgubili biste i pre nego što stanete na teren. Takva iluzija je svakome potrebna.