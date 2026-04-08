Nemački teniser je u drugom kolu savladao Kristijana Garina sa 2:1, po setovima 4:6, 6:4, 7:5.

Zverev je izgubio prvi set, ali je dobio drugi i delovalo je da će u odlučujućem lako rešiti pitanje pobednika, ali nije bilo tako.

Čileanac je napravio dva brejka i poveo 4:0. Potom je poveo 5:2 i činilo se da će Zverev završiti turnir odmah na startu. Međutim, Nemac je uspeo da napravi veliki preokret i sa pet uzastopnih gemova dođe do pobede.

U osmini finala će Zverev igrati protiv Belgijanca Zizua Bergsa.