Danil Medvedev je doživeo najveće poniženje u karijeri. Ruski teniser je u drugom kolu Mastersa u Monte Karlu izgubio od Matea Beretinija sa neverovatnih 6:0, 6:0!

Italijan je prosto pregazio nekada najboljeg igrača sveta koji nije mogao da sakrije bes i potpuno je izgubio kontrolu.

Imao je svoje šanse Medvedev na startu meča, ali je propustio dve brejk lopte. Kaznio je to Beretini i poveo sa 2:0, a ubrzo je dobio još četiri gema i za samo 25 minuta razbio Danila.

Tada je usledilo pomračenje.

Vidno frustriran sopstvenom igrom, Medvedev je bacio reket o zid pored osnovne linije, a zatim ga je, hodajući ka stolici, još pet puta divljački zakucao u šljaku, dok se ram nije potpuno raspao. Publika u Monaku je na ovo odgovorila podrugljivim skandiranjem i aplauzima pri svakom udarcu reketa o pod. Na kraju je Rus ostatke opreme bacio u kantu za smeće.

Ipak, ni novi reket mu nije pomogao. Sedmi teniser sveta je bio potpuno nemoćan i ništa mu nije polazilo za rukom. Nije uspeo ni u drugom setu da osvoji gem, pa je Beretini došao do zaista neverovatne pobede.

Ono što je posebno fascinantno jeste da je Italijan u seriji od 16 uzastopno dobijenih gemova u Monte Karlu, računajući i jučerašnji meč koji mu je Roberto Bautista Agut predao.