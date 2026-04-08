Ministar sporta u Vladi Srbije Zoran Gajić uputio je najdublje saučešće porodici, prijateljima i celokupnoj sportskoj javnosti povodom smrti legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića, saopšteno je danas.



Vujošević je preminuo ranije danas u 68. godini posle duge borbe sa teškom bolešću.

- Odlazak Vujoševića predstavlja nenadoknadiv gubitak za srpsku košarku i sport u celini. Kao jedan od najvećih trenera koje je naša zemlja imala, ostavio je dubok i trajan trag, ne samo rezultatima, već i načinom na koji je gradio igrače, timove i vrednosti. Njegovo ime ostaće zauvek upisano u istoriju kao simbol znanja, autoriteta, posvećenosti i borbenosti. Generacije košarkaša koje je stvarao, kao i svi koji su imali priliku da uče od njega, svedoče o veličini njegovog dela. Slava mu - objavljeno je na Fejsbuk nalogu Ministarstva sporta.