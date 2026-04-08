Vaterpolisti Mađarske su ovim trijumfom izborili plasman na finalni turnir Svetskog kupa, koji je na programu od 22. do 26. jula u Sidneju.

Srbija će takmičenje u Aleksandropoliju nastaviti u drugoj grupi čiji će sastav biti poznat posle preostalih današnjih utakmica. Samo pobednik te grupe izboriće plasman na finalni turnir Svetskog kupa.

Selekciju Srbije je zbog suspenzije selektora Uroša Stevanović na duelu sa Mađarskom vodio Stefan Ćirić. Stevanović je kažnjen sa tri utakmice zbog crvenog kartona na meču sa Grčkom, dok je vaterpolista Srbije Petar Jakšić prošao sa dve utakmice neigranja.

Najefikasniji u selekciji Srbije na utakmici protiv Mađarske bio je Nikola Lukić sa tri gola, dok su Nikola Murišić i Luka Gladović dodali po dva. U reprezentaciji Mađarske najbolji je Vince Vigvari sa četiri gola.

U drugom meču trećeg kola grupe A sastaće se Holandija i Grčka.

Mađarska je prva na tabeli sa osam bodova, dok su Srbija i Grčka osvojili po tri. Holandija je poslednja sa jednim bodom.

U trećem kolu grupe B sastaće se: Hrvatska - Italija i Španija - SAD.

Po dve prvoplasirane selekcije iz grupa A i B igraće grupi C. Iz ove grupe plasman na finalni turnir SK obezbediće sve četiri selekcije.

U grupi D igraće trećeplasirane i četvrtoplasirane reprezentacije iz grupa A i B. Samo pobednik grupe D igraće u Sidneju.

Po završetku svih mečeva u grupama A i B biće poznati sastavi grupa, C i D.

Plasman na finalni turnir Svetskog kupa izboriće pet najboljih selekcija sa turnira u Aleksandropoliju.