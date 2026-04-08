Vest o smrti Duška Vujoševića je rastužila Srbiju, region i čitavu Evropu. Čuveni trener Partizana je preminuo u 68. godini nakon duge i teške bolesti.

Najveći trag je ostavio u Humskoj, a crno-bele je vodio u više navrata. Posebno je impresivan bio mandat od 2001. do 2010. godine, kada je uspostavio apsolutnu dominaciju u Srbiji i regionu, a kruna svega je bio odlazak na fajnal-for u Parizu.

Od Vujoševića su se oprostili brojni treneri, bivši i sadašnji igrači, a sada je to učinio i Miško Ražnatović. Poznati menadžer se oglasio na Instagramu, ostavivši emotivnu poruku.

- Ovo je bio bas poslednji susret, par dana nakon Bozica. Gledali smo zajedno mec protiv Cska, kluba, koji je sticajem okolnosti nas odnos, gradjen godinama, podigao na neki visi nivo. Tesko je nabrojati koliko sam dobrih saveta dobio na pocetku moje karijere od Duska Vujosevica, a jos teze koliko je mojih klijenata, koje je njegov rad i posvecenost uzdigla do najvecih visina. Pocivaj u miru Dule, a sigurno je da nikada neces biti zaboravljen - napisao je Ražnatović uz zajedničku sliku sa Vujoševićem.