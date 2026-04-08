Vest o smrti Duška Vujoševića je potresla košarkaški svet. Legendarni trener Partizana je preminuo u 68. godini i to nikoga nije ostavilo ravnodušnim.
Brojni treneri, sadašnji i bivši košarkaši su se oglasili povodom toga, a sada je to učinio i Saša Obradović.
Trener Crvene zvezde nije mogao da sakrije emocije.
- Kako da počnem...Znate li kada će biti sahrana? upitao je kratko Saša Obradović, pa nastavio:
- Od velikih trenera sam učio šta su posvećenost, profesionalizam i velika disciplina koja mi i danas pomaže… Jedan od tih velikih je i Dule Vujošević! Bio mi je trener u Zvezdi. U važnim momentima me je oblikovao kao čoveka i kao igrača.
Nastavio je u istom ritmu.
- Druga, koja je u tom momentu bila jako važna za mene – uveo me je u svet umetnosti. Upravo zbog njega kolekcija koju sam imao nije bila mala, mada je njegova bila znatno veća. Uz Duleta sam naučio mnogo pre svega o domaćim, srpskim slikarima. Imao sam prilike i da upoznam Voja Stanića (slikar i skulptor), Dule je bio njegov najveći kolekcionar - ističe Obradović.
- U inostranstvu, pre nekih važnih životnih odluka koje sam donosio, razgovarao sam sa Duletom - da li da idem ovde ili onde, kako da se ponašam prema igračima, ta vrsta saveta. Pričali smo sve vreme, uvek je gajio simpatije prema meni i stvarno je želeo da mi pomogne. Prolazio sam kroz sve to iz prve ruke, znao sam sve igrače s kojima radio… Recimo, sećam se kako se Daniloviću posvetio individualno, a i sa timom je imao tu ludačku posvećenost, ali i brigu o detaljima. Takvim pristupom - nemoguće je da ne ostaviš trag. Stvorio je generacije Partizanovih igrača koje su non-stop izlazile i imale šansu da uz njega izrastaju u velike igrače, Njegov ‘dril’ je očvrsnuo i karakter i način razmišljanja tih igrača - rekao je Obradović za "Sport klub".
