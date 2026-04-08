Vojvodina je u poslednjem kolu prve faze takmičenja u Superligi slavila protiv Radničkog iz Niša sa 3:2, čime je obezbedila drugo mesto posle 30 odigranih kola. To znači da će Novosađani već u prvom kolu plej-ofa igrati protiv šampiona i najboljeg tima u zemlji Crvene zvezde na stadionu "Rajko Mitić" 18. aprila.

Treneru "lala" Miroslavu Tanjgi nije po volji što će prethodno poslati čak petoricu igrača na reprezentativni dril u Staru Pazovu. I to svoje najbolje pojedince. Na okupljanje superligaških fudbalera kod Veljka Paunovića ići će Njegoš Petrović, Lazar Ranđelović, Dragan Rosić, Milutin Vidosavljević i Marko Veličković. S druge strane, Crvena zvezda navodno šalje trojicu - Adema Avdića, Luku Zarića i Vladimira Lučića.

-Kao i svi klubovi, moramo da damo igračima par dana slobodno za uskršnje praznike. Plan nam dodatno remete reprezentativne obaveze. Ja ne znam šta je to tamo, da li je to nekakva škola fudbala, šta se odvija tamo? Uglavnom, nama odlaze petorica standardnih igrača na to okupljanje. Znači sada petorica, dok sa druge strane iz Zvezde idu samo trojica igrača koji nisu starteri. Malo sam nezadovoljan s tim, iskren da budem. Meni je najbitnije da mi sada igrači budu na okupu da možemo da radimo - rekao je Tanjga.