Šta se dešava u Partizanu? Skupština je zakazana za 1. jun, a sada je potpuno jasno da pomirenje neće biti. Generalni dirketor Danko Lazović udario je jako na Predraga Mijatovića.

-Skupština je zakazana iz prostog razloga, zato što rijailiti u režiji Predraga Mijatovića mora da prestane. U istoriji Partizana se nije desilo ovako nešto, od decembra do danas, smo svedoci rijatili priče koja se dešava svakoga dana. Ovaj klub i navijači to nisu zaslužili - rekao je Lazović za "Novosti".

Izneo je jedan šokantan detalj.

-Svi mi dolazimo iz Partizanove škole i vezani smo za nju. To Mijatović ne poznaje. Crvena linija preko koje nisam mogao da pređem je trenutak kada je igrač došao kod mene na sastanak i rekao da ne želi više da ostane i da mrzi Partizan. Na moje pitanje zašto, dobio sam odgovor - "Zamrzeo sam ga zbog Predraga Mijatovića". Preko toga nisam mogao da pređem. Ne želim da dozvolim da neko napusti Partizan zbog Peđe, mene ili nekog trećeg - rekao je Lazović.