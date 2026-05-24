Desilo se ono što niko nije mogao da očekuje, a najmanje igrači ekipe Komo koji će naredne sezone igrati Ligu šampiona.

Već je bilo viđeno da će umesto njih u elitu Milan koji je imao zadatak da samo ne izgubi na "San Siru" od Kaljarija i upravo se to desilo. "Rosoneri" su imali prednost već od drugog minuta preko Salamankersa, ali je onda usledio preokret. Prvo Boreli u 20. onda i Rodrigez u 57. minutu poveli su goste do trijumfa.

Ovakav poklon Komo je mogao samo da sanja, ali ga je oberučke prihvatio, pobedio Kremonese sa 4:1 i slavlje je moglo da počne.

Leće je pobedio sa 1:0 ekipu Đenove i ostao u eliti, a upravo je Kremonese ispao u Seriju B.

Roma je opravdala očekivanja i sa 2:0 protiv Verone overila treće mesto, dok je Juventus izvisio i igraće Ligu Evrope zajedno sa Milanom.