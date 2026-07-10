Ukoliko sve bude kako treba, defanzivni vezista Slavije iz Praga - Timoti Ouma (22) će biti šesto pojačanje Partizana u letnjem prelaznom roku, saznaje "Telegraf".

Momak poreklom iz Kenije proteklu sezonu je proveo u Lehu iz Poznanja kao pozajmljen fudbaler, a u Humskoj bi trebalo da ima isti status, ali sa mogućnošću otkupa.

U jednom momentu je delovalo da će angažovanje novog igrača zavisiti isključivo od odlaska Dragojevića, no, kako su se pregovori i prepiska Partizana sa Rendžersom pomalo otegli, crno-beli su rešili da ništa ne prepuštaju slučaju, već da stupe u akciju i pokušaju odmah da angažuju Oumu. Tim pre što se radi o pozajmici, a ne o klasičnom transferu.

Stručni štab Partizana ga vidi kao idealnu zamenu za Dragojevića, te je trener Saša Ilić insistirao na njegovom angažovanju, prevashodno i zbog toga što su ljudi iz Slavije iz Praga, za koju je igrač vezan ugovorom do leta 2029. godine, dali "zeleno svetlo" Oumi da potraži novu sredinu u narednoj takmičarskoj sezoni.

Inače, radi se o momku koji je prošao jednu od fudbalskih akademija u rodnoj zemlji, posle čega je potpisao ugovor sa klubom Najrobi Siti Stars. Posle dve sezone prešao je u redove švedskog Elfsborga, u kome je dobio priliku, da bi u zimu 2025. godine prešao u redove Slavije za 2.000.000 evra.