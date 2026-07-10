Dvojica mladih fudbalera Partizana Dušan Makević i Mihailo Radić našli su se u centru pažnje zbog nediscipline. Talentovani igrači crno-belih trebalo je da se priključe Teleoptiku, gde bi kroz seniorski fudbal nastavili razvoj, ali je njihov odnos prema toj odluci izazvao reakciju kluba.

Prema informacijama "Sportskog žurnala", Makević i Radić, koji su se nedavno vratili sa Evropskog prvenstva u Velsu, nisu se pojavili na zakazanom pozivu trenera Teleoptika Marka Jovanovića. Takav potez nije prošao nezapaženo u Humskoj, pa je u Partizanu odmah reagovano.

Zbog nastale situacije održan je sastanak koji je trajao oko sat i po vremena, a tema razgovora bila je odluka dvojice omladinaca da se ne odazovu obavezama prema filijali.

Nakon razgovora, Makević i Radić su se ipak pojavili na treningu Teleoptika, ali trener Marko Jovanović nije želeo da pređe preko njihovog postupka bez posledica. Kao kazna za nedisciplinu, mladi igrači su morali da odrade dodatni zadatak i trče krugove zajedno sa kondicionim trenerom.

Partizan je tokom leta krenuo u reorganizaciju sportskog sektora, a jedan od prioriteta je i razvoj mladih igrača. Upravo zbog toga se od fudbalera iz omladinskog pogona očekuje maksimalna profesionalnost i poštovanje klupskih obaveza.