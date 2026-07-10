Hrvatski košarkaš Mario Hezonja najkorisniji je igrač (MVP) prve runde evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine.

Hezonja (31) je predvodio Hrvatsku ka učinku 5-1 koji je ekipi širom otvorio vrata plasmana na Svetsko prvenstvo.

Hezonja je odigrao svih šest utakmica u prvoj rundi kvalifikacija, uz prosečan učinak od 19,3 poena, 8,3 skokova, 5,5 asistencija i 1,2 ukradene lopte.

U najboljoj petorci prve runde kvalifikacija uz Hezonju su i Niko Manion (Italija), Mateuš Ponjitka (Poljska), Tarik Biberović (Turska) i Tornike Šengelija (Gruzija).