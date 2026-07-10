Doskorašnji centar Partizana Bruno Fernando novi je igrač Efesa. Turski klub ozvaničio je ovu informaciju u petak ujutru i potvrdio da je potpisao dvogodišnji ugovor sa 27-godišnjakom iz Luande.

Zvanično je osmi košarkaš koji je napustio redove crno-belih po okončanju ove sezone jer se klub (redom, po objavama na zvaničnim kanalima) zahvalio Duejnu Vašingtonu, Niku Kalatesu, Sterlingu Braunu, Dilanu Osetkovskom, Isaku Bongi, Aleksu Radanovu i Šejku Miltonu.

Doskorašnji igrač Partizana potpisao je dvogodišnji ugovor sa ekipom iz Istanbula, nakon što je u prošloj sezoni imao neke sjajne utakmice u crno-belom.

Momak iz Angole je igrao prozore u reprezentativnom dresu i kao i obično imao neke fenomenalne poteze. U pravom ritmu će zaigrati u dresu Efesa.