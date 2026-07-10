Jedno od udarnih pitanja leta u košarkaškom svetu glasi - gde će Lebron Džejms nastaviti karijeru.

To neće biti Karijev Golden Stejt, neće ni Jokićev Denver, gde su mediji već "slali" veterana, već, kako stvari stoje, njegov Klivlend.Ova pretpostavka i te kako ima smisla.

Lebronu je ostala još jedna sezona da odigra u karijeri, možda dve, i s obzirom na njegovu povezanost sa Ohajom i Klivlendom, prirodno je da je završi tamo gde je sve počelo za njega. Da tako zatvori krug i jednu od najvećih karijera viđenih u sportu.

Ovakvu tvrdnju izneo je Bil Simons u jednom od svojih poslednjih podkasta.

Simons je izneo teoriju je Golden Stejt jednostavno iskorišćen kao sredstvo pritiska u celoj ovoj priči oko Lebrona, verovatno sa ciljem da se obezbedi maksimalno moguće produženje ugovora za Entonija Dejvisa (Vašington) i isplati Drejmond Grin (Golden Stejt) - igrače koje, baš kao i Lebrona, zastupa isti agent.

To je navelo Simonsa da izjavi kako se "Kralj" vraća u Klivlend i da je "priča između Klivlenda i Lebrona završena stvar".