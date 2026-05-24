21:00 - Hamad Međedović je izborio drugo kolo Rolan Garosa. Više o tome OVDE.

18:48 - U toku je meč Kecmanovića i Hanfmana, Srbin ima set i brejk prednosti i hita ka drugom kolu...

17.25 - Zverev lako do drugog kola. O tom meču više pročitajte OVDE.

16.01 - Spektakl u meču Džumhura i Davidoviča Fokine. Više o tome OVDE.

15.26 - Miomir Kecmanović posle pobede na startu Rolan Garosa, govorio o prekidu saradnje sa Troickim. Više o tome OVDE.

14.40 - Rutinske pobede na startu takmičenja ostvarile su Marta Kostjuk i mama Belinda Benčič.



Ukrajinka je savladala Ruskinju sa španskim pasošem Selekmetovu sa 6:2, 6:3, dok je teniserka iz Švajcarske nadigrala Austrijanku Kraus istim rezultatom - 6:2, 6:3. Naravno, Marta nije htela da pruži ruku rivalki...

13.45 - Više o pobedi Kecmanovića, poričitajte OVDE.

13.38 - Kakva pobeda Miomira Kecmanovića! Loše je ušao u meč, a onda je uspeo da presliša Marožana i to bez izgubljenog seta.

13.02 - Kecmanović je uzeo i drugi set - 6:3!

12.26 - Kecmanović igra odlično, vezao je još dva gema.

12.10 - NIje se predao Srbin, posle velike borbe uspeo je da uzme prvi set.

11.44 - BREJK! Uspeo je Srbin da oduzme servis rivalu.

1:40 - Pokušava Kecmanović da se vrati - 2:4.

11:23 - Pretio je Miomir, ali Marožan čuva svoj servis - 0:3.

11.18 - NIje dobro, Srbin je odmah izgubio svoj servis - 0:2.

11.10 - Kecmanović je počeo svoj meč!

10.23 - Jako se kuva u svetu tenisa! O čemu je reč vidite OVDE.

10.22 - Kad igraju Srbi?

Prvi na teren, već u 11 sati, izaći će Miomir Kecmanović protiv Mađara Fabijana Marožana.



Kecmanović je 47. na ATP listi, dok je Marožan 52. Biće to njihov drugi međusobni meč. U prvom, odigranom prošle godine u Haleu, Mađar je slavio sa 6:7, 6:4, 6:4.

Oko 18 sati, na terenu broj 9, igraće Hamad Međedović i Nemac Hanfman, čiji je trener Srbin Petar Popović.

Novak Đoković će na teren u idealnom terminu, od 20.15, a rival će mu biti 83. teniser sveta iz Francuske Đovani Mpeči Perikar. Biće to njih prvi međusobni meč.

10.20 - Vreme je za Rolan Garos... Očekuje nas mnogo tenisa danas.