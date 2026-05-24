Drugi nosilac gotovo da nije imao većih problema u prvom meču na drugom grend slemu u sezoni. Zverev je rutinski dobio prvi i treći set, dok je jedino u drugom domaći teniser pružio kakav-takav otpor.

Zverev se mučio u prvih 20 minuta igre, ali je u šestom gemu došao do brejka, uprkos tome što je Bonzi imao 40:15. Nemac je do kraja seta rutinski odradio posao, a onda je usledio i najuzbudljiviji deo igre.

Uzeo je Nemac ponovo brejk u drugom setu sredinom tog dela igre, ali je Bonzi ovog puta uzvratio. Ipak, Zverev je u presudnom trenutku napravio novi brejk i došao do vođstva od 2:0.

Već je tada sve bilo odlučeno. Zverev je rutinski dobio treći set i posle dva sata i deset minuta igre prošao u drugo kolo. Naredni rival drugom nosiocu biće Tomas Mahač koji je rutinski savladao Zizua Bergsa.