Nemački teniser Aleksander Zverev nije uspeo da se plasira u finale ATP turnira u Haleu pošto je posle velike borbe poražen od Tejlora Frica sa 7:6 (4), 4:6, 7:5.

Zverev je posle meča otkrio da se tokom duela suočio sa ozbiljnim problemima izazvanim dijabetesom.

Nemački teniser, koji se od detinjstva bori sa ovom bolešću i godinama predstavlja primer vrhunskog sportiste koji uspešno kontroliše stanje, objasnio je da mu je senzor za merenje nivoa šećera u krvi davao netačne podatke.

- Imao sam veliki problem jer mi je senzor pokazivao pogrešan nivo šećera u krvi. Pokazivao je visoke vrednosti mada sam se ja osećao drugačije. Zato sam dao sebi previše insulina. To mi se prvi put desilo otkako se služim ovakvim senzorima, od 2016-17 - rekao je Zverev.

Detaljno je opisao kroz šta je prolazio tokom meča.

- U prvih 45 minuta morao sam da konzumiram skoro 350 grama šećera. Osećao sam se užasno i zato u drugom setu kao da nisam ni bio na terenu, a ni u trećem nije bilo mnogo bolje. Ko je gledao meč, mogao je da vidi da pijem glukozu za glukozom. To je jako teško procesuirati, to je kao da pijete ogromne količine nekog osvežavajućeg pića u kratkom roku - objasnio je šampion Rolan Garosa.