Golman fudbalske reprezentacije Kurasao Eloj Rum izjavio je da želi statuu u svojoj državi nakon herojske partije protiv Ekvadora.

Kurasao je protiv Ekvadora stigao do prvog boda na Svetskim prvenstvima, a Rum je bio najzaslužniji za tako nešto sa čak 15 odbrana.



Bio je 37-godišnji čuvar mreže ponosan na sebe nakon remija bez golova u okviru drugog kola grupne faze Mundijala.

- Nosiću ovo kao ludu uspomenu. Ne razmišljaš o tome dok braniš, ali naravno da će to biti nešto čega ću se sećati. Za mene kao golmana, ovo je skoro savršena utakmica - rekao je Rum.

Rum smatra da je adekvatna nagrada za sjajnu partiju statua u Kurasau.

- Mislim da mi sada treba statua na Kurasau - izjavio je Rum uz osmeh i zatim dodao:

- Dokle god smo živi, nastavićemo da dajemo sve od sebe. Veoma smo ujedinjeni. Mi smo kao porodica. Niko nije rekao da će biti lako - jasan je Rum.

Utakmici su prisustvovali i kralj Holandije Vilem-Aleksander i kraljica Maksima, koji su istog dana prvo u Hjustonu bodrili Holandiju protiv Švedske, a zatim stigli u Kanzas da gledaju istoriju zemlje koja je deo Kraljevine Holandije.

- Čak su plesali u svlačionici uz našu muziku. Neverovatno je da su prisustvovali ovoj utakmici - otkrio je Rum nakon meča.

Inače, Rum je muž srpske influenserke Zorane Jovanović.