Rukometašice Crvene zvezde napadaju Ligu Evrope i žele nastavak dominacije u domaćim okvirima. Prošle sezone je Zvezda pala na poslednjem stepeniku u pohodu na grupnu fazu „druge evropske lige“ u dvomeču sa mađarskim Estergomom, a ovog meseca stižu zvučna pojačanja u tabor rukometašica iz Ljutice Bogdana.

Agilna uprava na čelu sa Milanom Vujkom vratila je iz zagrebačke Lokomotive i Dunju Tabak, koja se afirmisala u Železničaru iz Inđije. Igra na poziciji levog beka i biće u tandemu sa Nemicom Najnom Klajn iz Mecingena. Njih dve će pokriti tu poziciju posle odlaska najbolje rukometašice domaćeg šampionata Jovane Skrobić (Budućnost) i Teodore Veličković, koja je u blagoslovenom stanju i propustiće narednu sezonu.

Dunja Tabak je prošle sezone igrala sa hrvatskim vicešampionom Ligu Evrope. Bila je na spisku Hosea Ignasija Pradesa na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj, ali je veoma malo igrala. Nije bila u kombinaciji kod nove selektorke Sandre Kolaković za četiri meča kvalifikacija za Evropsko prvenstvo početkom decembra u Bratislavi.

Pre Klajnove i Tabak, Zvezda je dovela tandem golmana, Makedonku Jovanu Micevsku i još jednu povremenu reprezentativku Srbije Moli Kubinu, srednje bekove Unu Obrenović iz Rume i Nevenu Radić iz Temerina, desno krilo Natašu Lovrić iz Vojvodine, kao i prvog pivota reprezentacije Srbije Katarinu Bojičić.

Zvezda će i ove sezone imati dva kruga kvalifikacija za plasman u grupnu fazu Lige Evrope.





