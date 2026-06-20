Rukometni klub Crvena zvezda proživljava teške trenutke i klub je lošoj finanasijskoj situaciji.

Prošle sezone su se borili za opstanak, a klub je napustio trener Andrej Vukojević.

Na njegovo mesto dolazi bivši igrač crveno-belih i proslavljeni reprezentativac Nenad Maksić.

– Rukometni klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je novi šef stručnog štaba prvog tima Nenad Maksić. Nenad Maksić je bivši rukometaš Crvene zvezde i dugogodišnji reprezentativac sa više od sto nastupa za nacionalni tim. Igrao je na poziciji desnog beka, a tokom karijere nastupao je za više klubova u zemlji i inostranstvu, među kojima su Borac Banja Luka i Celja. Sa Crvenom zvezdom je kao igrač osvajao titule prvaka države i nacionalni kup. Trenersku karijeru započeo je po završetku igračke karijere, a radio je u više klubova kako u domaćem tako i u inostranom rukometu. U Crvenu zvezdu se vraća nakon dva igračka mandata, ovoga puta u ulozi šefa stručnog štaba prvog tima. Nova uloga, ali ista emocija i isti ciljevi su tu i u ovom mandatu. Nenade, dobro došao nazad u crveno-belu porodicu, saopštili su crveno-beli.

Maksić je kao trener radio u Partizanu, u dva navrata je radio u Kataru, jednu sezonu u slovenačkom Slovenj Gradecu.