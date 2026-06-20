Nekada poznati golman, a kasnije visoki funkcioner fudbalskog kluba Laktaši, Nenad Milekić, preminuo je u 75. godini života, saopštio je klub.

Njegov nekadašnji klub se oprostio od njega putem društvenih mreža.

Milekić je ostavio neizbrisiv trag u istoriji Laktaša. Nakon uspešne golmanske karijere, u kojoj je čuvao mrežu ovog tima, klubu je nastavio da pomaže i iz fotelje. Od 2009. godine bio je aktivni član Upravnog odbora, dajući ogroman doprinos stabilizaciji i razvoju kluba.

Porodica i klub su saopštili da će sahrana Nenada Milekića biti obavljena u subotu, 20. juna, na lokalnom groblju u Mahovljanima.