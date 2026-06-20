Veljko Vukojević, dosadašnji krilni fudbaler Grafičara, novi je igrač austrijskog Volfzbergera.

Igrač koji sa 19 godina već ima živopisan fudbalski put krenuo je stopama Borisa Matića i Davida Đurića koji su prethodnih sezona iz Zvezdine filijale napravili međunarodni iskorak prelaskom među Vukove.

Vukojević je sa austrijskim klubom potpisao dvogodišnji ugovor i najavljen je kao veliko pojačanje.

Krilni fudbaler rođen u Šapcu u kadetskom uzrastu je prešao iz Partizana u Crvenu zvezdu, ali se nije izborio za šansu u prvom timu, te je u seniorske vode uplovio u dresu Železničara.