Marko Neđić napušta Grafičar i preuzima ekipu Radničkog iz Niša.

Kako saznaje Meridian sport – Milan Stegnjaić bi trebalo da ga zameni na klupi razvojnog tima crveno-belih.

Reč je o perspektivnom treneru rođenom 1989. godine koji je aktuelni selektor mlađih omladinaca reprezentacije Srbije. Prethodno je bio pomoćnik Nikoli Trajkoviću u Radničkom iz Niša, a radio je u mlađim selekcijama, i Grafičara, i Crvene zvezde.

Sa Zvezdinim juniorima je osvojio titulu 2022. godine, kada je na polusezoni preuzeo ekipu upravo od Neđića koji je tada prelazio u Grafičar.

Sada će Stegnjaić imati priliku da se u seniorskom fudbalu dokaže kao prvi trener.