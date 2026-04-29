Ekipa Grafičara odigraće ovog utorka polufinale Kupa Srbije protiv Vojvodine, a domaćin ovog meča biće stadion Crvene zvezde od 18.30.

Popularni Grafosi već su ove sezone jednom ugostili Mačvu u četvrtfinalu na najvećem srpskom stadionu, a sada će se nastaviti ta praksa u pokušaju da se domognu finala.

Podsetimo, Grafičar je već jednom dočekao Vojvodinu na "Marakani". Bilo je to 2022. godine kada je u šesnaestini finala Vojvodina uspela da posle penala prođe dalje. Jovan Mituljikić doneo je prednost ekipi sa Senjaka u 48. minutu, a Nikola Čumić sprečio senzaciju u 86.

Nakon toga ponovo su se dve ekipe srele u Kupu 2024. godine, a "lale" su u Novom Sadu slavile sa 3:1.