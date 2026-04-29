Eraković je potreban Zvezdi u kvalifikacijama, a upravo će učinak reprezentativca Srbije u tim teškim utakmicama iskristalisati odluku hoće li doći do otkupa od Zenita.

Kako bi imala Erakovića u timu za letnje kvalifikacije, uprava Crvene zvezde je i definisala da plaćena pozajmica (1.000.000 evra) važi do kraja avgusta.

Ukoliko Crvena zvezda bude želela da otkupi Erakovića moraće da plati Zenitu još 3.500.000 evra, a ruski klub bi imao 50 odsto od narednog transfera.

Takva informacija dostavljena je novinarima iz Crvene zvezde u trenutku realizacije pozajmice, ali moguće je da postoji još neki finansijski trošak da bi Eraković postao i definitivno igrač srpskog kluba

Zvezda još uvek nije donela konačnu odluku...