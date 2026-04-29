Tokom posete bivšem klubu se videlo koliko bivšeg selektora Srbije vole u ovoj zemlji.

Kako otkriva "MaxBet Sport" Piksi je dobio poziv i kandidat je da posle šampionata sveta u SAD, Meksiku i Kanadi preuzme najbolju selekciju Japana.

U medijima se spominje, kao prvi favorit za novu ulogu u zemlji, gde ga obožavaju, a navijači su glasanjem pokazali da žele da vodi reprezentaciju.

Mediji uveliko agituju na ljude iz kuće fudbala da postignu dogovor. Aktuelni trener Hadžime Morijasu ističe ugovor i neće doći do produžetka.

Tokom četiri ipo godine rada sa „orlovima“ Piksi je imao pozive od klubova iz Emirata, Katara i Saudijske Arabije, kao i selekcije Južne Koreje. Odlučio se za mini odmor, pa da od leta izabere novi posao.

Ostaje da se vidi kakva će krajnja odluka biti...