Navijači Nagoje izuzetno su pozdravili svog bivšeg igrača i trenera u meču tamošnjeg šampionata u kom su remizirali rezultatom 2:2 protiv Avispa Fukuoke.

Zapravo, gosti su vodili sa 0:2 do poslednjih 10 minuta, a onda je Nagoja izjednačila i odvela meč u penale, kako se donosi odluka o pobedniku u prvenstvu Japana.

I tu je Nagoja bila uspešnija, te je ostvarila pobedu, a Stojković joj je, na neki način, ponovo doneo sreću.

Kao igrač je sa ovim klubom osvojio dva pehara Kupa Japana, a kao trener jedinu titulu šampiona države u 87 godina dugoj istoriji kluba.