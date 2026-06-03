Fudbaler Crvene zvezde Vladimir Lučić dobio je ponudu Rakova od oko milion evra. Kako saznaje Mozzart sport, poljski klub je poslao konkretnu ponudu, ali na "Marakani" očekuju veći iznos.

Lučić je u sezoni za nama imao dobre periode, posebno u evropskim utakmicama, ali nije uspeo da napravi pravi iskorak. Jedan od zapaženijih nastupa imao je u Lilu, kada je od Dejana Stankovića dobio poseban zadatak, ali nije zadovoljio ukupnim učinkom i očekuje se da napusti klub.

Crvena zvezda planira promene u ofanzivnom delu tima, a među potencijalnim dolascima pominju se Mohamed Čan i Lois Loizu.

U takvim okolnostima, odlazak Lučića u inostranstvo ne bi bio iznenađenje, iako ponuda Rakova za sada ne predstavlja iznos kojem su se crveno-beli nadali.

Poljski klub je u prethodnom periodu pokazao veliko interesovanje za igrače iz Srbije. Prošlog leta doveo je Bogdana Mirčetića iz Radničkog iz Kragujevca, želeo je i Aleksu Cvetkovića iz OFK Beograda, a sada je jedna od glavnih meta upravo Lučić.

Lučić je jedan od najvećih talenata Zvezde, ali nije uspeo u potpunosti da ispuni svoj potencijal. Imao je promašaje, birao je teža rešenja u završnici, ali je u pojedinim mečevima pokazivao zašto je dugo smatran jednim od igrača od kojih se očekuje veći doprinos.

Imao je Lučić uzlet i na početku drugog mandata Vladana Milojevića. Zvezdin trofejni stručnjak video je kreativnog vezistu kao prvog bonusa ekipe, davao mu šansu, ali je Lučić pokidao ligamente kolena.

Usledila je pozajmica u IMT-u, gde se vratio u takmičarski ritam, što mu je donelo novu šansu na "Marakani". Za crveno-bele je do sada odigrao 64 utakmice, postigao četiri gola i upisao devet asistencija.