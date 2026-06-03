Legendarna srpska odbojkašica Jovana Brakočević Kancijan, objavila je kraj karijere.

- Danima (nedeljama) razmišljam šta da napišem… Kako da sažmem toliko različitih klubova, saigračica, trenera, država… Iskreno, ne znam.

Ono što znam jeste da sam zahvalna svakoj osobi koja je bila deo ovog neverovatnog putovanja. Iskreno, nisam spremna da se sve ovo završi – ali vreme je.

Odbojka mi je dala toliko toga. Volela sam svaki sekund proveden na terenu. Bila je i zauvek će biti moje srećno mesto.

Mogla bih da napišem čitav esej zahvalnosti, ali neka bude ovako: hvala svima od srca. Najveća zahvalnost ide odbojci – mom poslu, mom životu, mom srećnom mestu, mojoj ljubavi, mojoj strasti. I ovim je zvanično – završila sam profesionalnu igračku karijeru. Živeli - napisala je Jovana.

Karijeru je počela u beogradskom Poštaru, a kasnije je igrala u Italiji, Turskoj, Kini, Japanu, Azerbejdžanu, Kazahstanu, Rumuniji, Poljskoj, Indoneziji i Americi. Ogromne uspehe je ostvarila sa reprezentacijom Srbije i dugi niz godina je bila lider tima.

Sa nacionalnim timom je osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu 2006, srebro na Evropskom prvenstvu 2007, istorijsko zlato na Evropskom prvenstvu 2011, kada je bila MVP turnira, kao i olimpijsko srebro 2016. godine.

Time je stekla status jedne od najboljih srpskih odbojkašica svih vremena.