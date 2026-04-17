Srbija se sa mnogo bola seća 1999. godine i užasne NATO agerije. Cela nacija je tada patila, a posebno je teško bilo sportistima koji su u tom trenutku igrali u inostrasnstvu. Stali su uz svoj narod, a jedan jak potez izveo je Dragan Stojković Piksi!

Dragan Stojković je tada igrao za Nagoju i posle jednog gola tokom agresije, podigao je dres i pokazao majicu na kojoj je pisalo - NATO, zaustavi napad! Ta slika postala je simbol otpora i od tog momenta širila se svetom, pa tako je i danas.

- Skinuo sam dres, a ispod je bila majica na kojoj je pisao "NATO, zaustavite udare" na engleskom jeziku. Kao da sam sav bes izbacio iz sebe. Pitali su me posle utakmice za komentar, nisam hteo da ulazim u detalje, samo sam rekao da je to bio gest kojim sam jasno pokazao šta mislim o bombardovanju svoje zemlje - govorio je Piksi.

Bivši selektor se setio i cele utakmice.

-Ovde sam igrao sa Nagojom protiv Visela, sećam se te akcije, lopte koja je došla sa desne strane, primio sam je mekano, dodao do Fukude koj je lako pogodio mrežu U tom trenutku kao da je nešto eksplodiralo u meni - prisetio se Piksi.