Nekadašnji selektor Srbije Dragan Stojković Piksi pojavio se u javnosti prvi put na nekoj utakmici nakon što je dobio otkaz posle debakla od Albanije.

On je u društvu predsednika Fudbalskog saveza Crne Gore, Dejana Savićevića, pratio prijateljski meč u Podgorici između Crne Gore i Slovenije.

Slovenija je došla do pobede i slavila je sa 3:2 na stadionu "Pod Goricom", a Piksi i Savićević, koji su veliki prijatelji i bivši saigrači u reprezentaciji Jugoslavije i Crvenoj zvezdi, privukli su veliku pažnju na tribinama.