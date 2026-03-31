Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Saudijske Arabije u prijateljskom meču u Bačkoj Topoli sa 1:0, a heroj meča bio je Strahinja Pavlović koji je postigao prelep gol.

U 66. minutu Pavlović je "uhvatio" makazice i postigao jedan od najlepših golova nacionalnog tima u poslednjih nekoliko godina. Posle meča izneo je svoje utiske i opisao ovaj pogodak.

- Finale Kupa pre šest godina. Postigao sam sličan gol. Moram da kažem, pomislio sam: "Evo je." Pao sam na leđa, uhvatio sam makazice, nisam video gol, ali sam video da se drugi raduju i bio sam srećan. Bitan gol u pravo vreme. Posle smo već preuzeli kontrolu i rešili meč u našu korist.

Ovaj ovde gol je najdraži: sa reprezentacijom je uvek sve najlepše. Imao sam sličan volej u prvom poluvremenu, ali je on završio iznad gola.

- Iskreno, to nije bio plan. Zahtevi su bili malo drugačiji, ali je selektor video da ja imam taj kvalitet i vrlo brzo je sve promenio. Pokušavao sam da iznesem loptu i kreiram nešto više. To je taktika od strane selektora.

- Danas nisam bio zadovoljan sa tim kako smo delovali u fazi odbrane. Dosta puta su stigli u naših 16 metara i previše lako. Fudbal se igra u oba pravca. Moramo mnogo bolje da se rasporedimo pozadi. U drugom poluvremenu je bilo bolje. Sve u svemu, možemo da budemo zadovoljni utakmicom.