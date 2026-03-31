Posle katastrofalne greške naših reprezentativaca i gola gostiju, Strahinja Pavlović je postigao neverovatan pogodak i "makazicama" doneo izjednačenje, da bi Aleksandar Mitrović na asistenciju Ognjena Mimovića postigao gol za trijumf.

Aleksandar Mitrović, napadač naše selekcije, sumirao je utiske posle pobede u Bačkoj Topoli.

- Da dam gol. Ništa, to je bio cilj, da donesem malo energije, da uvećamo pretnju po bokovima, samim tim što sam bio u 16 metara, imao sam više prostora. Teška utakmica, ne mnogo lepa za gledanje, bitna je pobeda, bitan je reziltat za nas, idemo dalje - počeo je Mitrović, pa nastavio o prelepom golu Strahinje Pavlovića:

- Znao sam, posle onog pogotka koji je dao u Milanu, gledao sam utakmicu, mislili smo da ne može dalje, ali nas uvek iznenadi. Možda jedan i od najlepših u novijoj istoriji, nadamo se još ovakvih akrobacija. Svakako je konkurencija došla, prelep gol, dao nam je energiju, rešio je utakmicu.